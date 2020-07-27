國境封鎖卻爆登革熱群聚感染 學者憂防疫旅館恐成破口

聯合報 / 記者鄭朝陽蔡容喬張曼蘋簡浩正
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說，國境持續封鎖中，何來感染源？圖／桃園市衛生局提供
我國今年首例本土登革熱在桃園現蹤，國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說，國境持續封鎖中，何來感染源？圖／桃園市衛生局提供

桃園爆發國內首例本土登革熱個案，已出現群聚感染，且找不到感染源，令人憂心是否步上新加坡遭新冠和登革熱兩種疫情夾殺的後塵。國衛院國家蚊媒中心首席防疫顧問陳錦生說，國境持續封鎖中，何來感染源？他直指防疫旅館、檢疫隔離所「沒把蚊子管好」，造成防疫漏洞，疾管和環保系統要趕快動起來。

發布病例卻未提防疫旅館 衛福部被指隱瞞

桃園爆發兩例外傳本土登革熱個案，外傳個案住家附近1公里範圍內有防疫旅館，推測感染源與防疫旅館有關。桃園市衛生局證實確有這家防疫旅館，旅館可能收住東南亞入境移工等人士。衛福部疾管署日前發布首例本土登革熱個案時，對此事隻字不提，被認為刻意隱藏資訊。

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登革熱 疫情 防疫旅館

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