三倍券綁敬老卡被嫌麻煩 里長批：不是人人都像柯P、唐鳳聰明啦

聯合報 / 記者魏莨伊鄭朝陽
台北市推出悠遊卡、敬老卡、學生卡綁定三倍券加碼回饋優惠，即使市長柯文哲（左三）、柯媽何瑞英（左四）行銷加持也欲振乏力。圖／聯合報系資料照片
台北市推出悠遊卡、敬老卡、學生卡綁定三倍券加碼回饋優惠，即使市長柯文哲（左三）、柯媽何瑞英（左四）行銷加持也欲振乏力。圖／聯合報系資料照片

北市拚振興三倍券商機，市長柯文哲希望「錢留北市」，推出悠遊卡、敬老卡、學生卡綁定三倍券加碼回饋優惠，不過敬老卡綁定僅三成五，學生卡更只有二成二，成績難看，柯P、柯媽行銷加持也欲振乏力。悠遊卡綁不住三倍券商機，加上電子支付失了先機，台北市議員認為，這暴露悠遊卡的經營危機。

北市鎖定高中、敬老卡、愛心卡 優惠加碼

台北市民悠遊卡持有率已逾95%，但台北悠遊卡公司的電子支付平台「悠遊付」今年3月底才上線，落後其他民間電子支付平台許久。為拉抬「悠遊付」知名度，同時搶三倍券大餅，北市府鎖定高中職學生、敬老卡、愛心卡等族群，加碼提供綁定優惠。

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悠遊卡 北市 一卡通 三倍券

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休士頓中領館狂燒機密文件 程建人：當年美也只給4、5天銷毀

美國突然要求中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，總領事館火燒機密文件，讓休士頓當地政府一度以為發生火警，派出消防車想進入滅火未果。撤館的慌亂，全世界都一樣，外交部前部長程建人說，當年我方被美國卡特政府告知斷交時，也是限時撤館，大使館在短時間內銷毀許多機密文件。

【變調市長獎1】官階命名學生獎項 教團批政治作秀、家長卻超愛？

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【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席

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高雄市與台南市近日連續發生砍死人、槍擊事件，行政院長蘇貞昌13日上午撂了重話，要縣市警察局長負責，下午高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉就被拔官。這次快速拔官，一方面展現蘇貞昌治軍嚴明、不做好人的個性，也讓各界想起蘇貞昌上任以來的種種拔官史，只要他說過重話，很難有人官帽還在。

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