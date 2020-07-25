三倍券綁敬老卡被嫌麻煩 里長批：不是人人都像柯P、唐鳳聰明啦
台北市拚振興三倍券商機，市長柯文哲希望「錢留北市」，推出悠遊卡、敬老卡、學生卡綁定三倍券加碼回饋優惠，不過敬老卡綁定僅三成五，學生卡更只有二成二，成績難看，柯P、柯媽行銷加持也欲振乏力。悠遊卡綁不住三倍券商機，加上電子支付失了先機，台北市議員認為，這暴露悠遊卡的經營危機。
北市鎖定高中、敬老卡、愛心卡 優惠加碼
台北市民悠遊卡持有率已逾95%，但台北悠遊卡公司的電子支付平台「悠遊付」今年3月底才上線，落後其他民間電子支付平台許久。為拉抬「悠遊付」知名度，同時搶三倍券大餅，北市府鎖定高中職學生、敬老卡、愛心卡等族群，加碼提供綁定優惠。
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