【最遠的距離3】結婚即被拆散7個月 她說：難道政府要逼我離婚？

在台灣的防疫政策之下，許多兩岸鴛鴦也遭到拆散。河南的張敞敞（化名）4年前是一名來台陸生，短短半年的交換生涯中，跟同學李奕凡（化名）滋生愛苗。她回到大陸後，李奕凡跨海追求打動她，兩人今年初登記結婚，但李亦凡回台替她辦團聚後，兩人從此兩隔，7個月不能相聚，婚姻猶如名存實亡。她說，難道政府要逼他們離婚嗎？

張敞敞在河南的大學念播音與主持藝術，大三時學校提供6個名額可赴台跟台南一所科技大學交換。自小就將周杰倫當成偶像的她，報名爭取並獲選。當時已是馬英九政府的尾聲，2016年年初她到台灣時，完全不知道兩岸交流可能產生巨大改變。