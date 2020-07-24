休士頓中領館狂燒機密文件 程建人：當年美也只給4、5天銷毀

聯合報 / 記者黃國樑
美國突然要求中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，總領事館火燒機密文件，讓休士頓當地政府派出消防車想進入滅火未果。圖／取自新浪新聞
美國突然要求中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，總領事館火燒機密文件，讓休士頓當地政府派出消防車想進入滅火未果。圖／取自新浪新聞

美國突然要求中國大陸駐休士頓總領事館72小時內關閉，總領事館火燒機密文件，讓休士頓當地政府一度以為發生火警，派出消防車想進入滅火未果。撤館的慌亂，全世界都一樣，外交部前部長程建人說，當年我方被美國卡特政府告知斷交時，也是限時撤館，大使館在短時間內銷毀許多機密文件。

當時宣布與我斷交 提前7個小時告知蔣經國

程建人至今仍能毫不遲疑地背出當年大使館地址是在華盛頓特區的麻薩諸塞大道2311號，現已變成了海地駐美大使館。程建人回憶說，卡特政府1978年12月16日晚上9時在白宮舉行記者會，宣布與我斷交、與對岸建交，美方提前7個小時告知在台北的蔣經國總統，對華府的大使館只提前了3個小時告知，他當時就在大使館政治組工作。

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大使館 斷交 外交部 美中關係

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