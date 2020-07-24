【崇洋迷思4】國外月亮比較圓？建築界嘆2大不平等條約
台灣大型公共建設國際競圖氾濫，近年更有台灣建築師找國外建築師設計可加分等「不平等條約」，引發競圖頻率過高、制度設計和評審機制等爭議。建築界指出，政府機關應避免濫發國際標；立委吳思瑤表示，將就加分問題啟動法規研修，並就國內外建築設計費率差異等持續要求法規改進。
許多國際標文件載明 找國外合作可加分
2017年台中智慧營運中心競圖曾要求台灣建築師要找國外建築師才能參加，引爆建築界不平等條約之議。後來該標案雖修正，台灣國際競圖仍存兩大不平等條約。建築師呂欽文表示，近年許多國際標文件都載明若找國外合作可加分，這次台中巨蛋設計案也是，不少建築師都認為這規定簡直羞辱台灣建築師。
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