【高教高齡化2】台大師近6成逾50歲 教部擴大彈薪搶年輕人才

全國大專校院50歲以上教師約五成九，是近11年來新高，台灣大學51歲以上教師也逾半。為搶救大學教師高齡化現象，鼓勵大學新聘年輕教師，教育部109學年度將擴大彈性薪資補助範圍，年齡46至55歲間、剛升等「教授」5年內的教師，只要彈性薪資超過24萬元，超過部分由教育部補助一半，照顧剛升等且教學研究能量正值高峰的新科教授。台大最近也擬公告提供新進教師研究開辦費100萬元。

教育部統計，108學年各級學校50歲以上教師數達7.8萬人，占總數26.1％，其中大專校院50歲以上教師達58.8％占比最高，是近11年來新高。