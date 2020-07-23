【崇洋迷思3】政府熱愛國際競圖 「建築國家隊」悲情扮低階角色

聯合報 / 記者何定照
建築師陳柏森認為，國際競圖未考慮材料、營造技術等台灣是否能負擔，造成施工難度高，像台北表演藝術中心用的S形玻璃，就只能向西班牙訂製。圖為台北表演藝術中心外觀。圖／聯合報系資料照片
建築師陳柏森認為，國際競圖未考慮材料、營造技術等台灣是否能負擔，造成施工難度高，像台北表演藝術中心用的S形玻璃，就只能向西班牙訂製。圖為台北表演藝術中心外觀。圖／聯合報系資料照片

台灣大型公共工程國際競圖頻率世界第一，最後往往是國外建築師作品獲青睞，但部分被指「回收品」或「複刻版」。建築界表示，台灣重要工程老去買國際品牌，讓國內建築師失去重大實驗場與成長機會，本土建築文化與產業難突破，「不重視培養自創品牌，台灣建築如何能站在國際舞台？」

32件國際競圖 僅1件由台灣建築師獲選

建築師雜誌統計，台灣從2004年至2017年共舉辦32件國際競圖，僅一件由台灣建築師獲選。建築師簡學義表示，全球各國只有台灣這麼熱中國際競圖，關鍵在於政治人物想宣傳政績，「每人都想著自己四年、八年政績，怎會重視深耕本土文化，讓台灣建築文化真正成熟？」

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

建築 國際競圖

相關新聞

【高教高齡化1】政大邀回籠開課補年改損失 退休教授不埋單

大學資深教授在年金改革後，每月退休俸減少了二、三萬元。政治大學首創「兼任特聘教師」制度，遴聘國內外大學退休教授或副教授「回籠」，開大學部必修基礎課程，鐘點費加上授課獎助金共約1900元，是一般兼任教師鐘點費的一倍，但成效不如預期。本報獨家掌握，新制上路一年、開出30名員額，僅薦聘4人，達成率僅一成三。

戰搜直升機自旋迫降難 錯過關鍵時機恐「重落地」

陸軍航空601旅一架OH-58D「奇歐瓦戰士」（Kiowa Warrior）戰搜直升機，7月16日下午完成漢光36號演習的反登陸科目後，預定返回駐地桃園龍潭，卻墜毀新竹機場，兩名飛官不幸殉職。這是今年漢光演習第二起死亡意外，也是OH-58D來台20多年，首度全員罹難的失事。

【變調市長獎1】官階命名學生獎項 教團批政治作秀、家長卻超愛？

每年6月是學校畢業典禮旺季，各縣市都會頒發市（縣）長獎、議長獎等表揚優秀中小學生，地方首長親自頒獎並合影留念，多數縣市長樂此不疲。台南市為打破「只有會念書的學生，才能獲得市長獎」，更細分為優學、語文、科技等七種；而新北市去年的頒獎和合照，總計兩天花了12小時。有教團就質疑，以官銜區分獎項，究竟是肯定學生，還是政治作秀。

【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席

民進黨全代會7月19日登場，將進行權力核心中常會改選，黨內各派系正進行最後「固票」。10席票選中常委不同於上屆的「同額競選」，據了解，即使黨高層出面斡旋，仍將出現11搶10局面。其中新潮流、英系、正國會與蘇系席次大致趨於穩定，湧言會（海派）將與綠色友誼連線競爭最後1席中常委。

翻開蘇揆拔官史…重話一出 這些人的官帽都飛了

高雄市與台南市近日連續發生砍死人、槍擊事件，行政院長蘇貞昌13日上午撂了重話，要縣市警察局長負責，下午高雄市警局長李永癸、台南市警局長周幼偉就被拔官。這次快速拔官，一方面展現蘇貞昌治軍嚴明、不做好人的個性，也讓各界想起蘇貞昌上任以來的種種拔官史，只要他說過重話，很難有人官帽還在。

扁國務機要費案吹哨者 李慧芬淪負債數百萬還挨告

陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。