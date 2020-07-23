【崇洋迷思3】政府熱愛國際競圖 「建築國家隊」悲情扮低階角色
台灣大型公共工程國際競圖頻率世界第一，最後往往是國外建築師作品獲青睞，但部分被指「回收品」或「複刻版」。建築界表示，台灣重要工程老去買國際品牌，讓國內建築師失去重大實驗場與成長機會，本土建築文化與產業難突破，「不重視培養自創品牌，台灣建築如何能站在國際舞台？」
32件國際競圖 僅1件由台灣建築師獲選
建築師雜誌統計，台灣從2004年至2017年共舉辦32件國際競圖，僅一件由台灣建築師獲選。建築師簡學義表示，全球各國只有台灣這麼熱中國際競圖，關鍵在於政治人物想宣傳政績，「每人都想著自己四年、八年政績，怎會重視深耕本土文化，讓台灣建築文化真正成熟？」
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