國家隊真的來不及了？衛福部擬編115億外購1500萬劑疫苗
國產新冠疫苗真的來不及了？國民黨立委蔣萬安向衛福部求證，證實衛福部已向其他國家提出採購計畫，預計編列115.5億元，購買1500萬劑疫苗，供民眾施打，似已計畫改變原來的「高風險進口疫苗施打、一般民眾等國產疫苗」的策略，改為外購。不過蔣萬安認為，如果國外疫苗開發出來，台灣又無法優先取得，可能「有錢有買不到疫苗」，落得兩頭空的窘境。
衛福部原規畫 外購、國產雙軌並行
今年4月，國衛院舉行「新冠疫苗研發及緊急使用授權研習會」專家會議，會中作出結論，認為台灣疫苗開發明顯落後，與臨床實驗樣本數太高有關，建議應減少二期臨床的實驗樣本數。另外，鑑於當時已有國家預採購研發中的疫苗，率先提供醫護人員和第一線防疫人員使用，也建議政府仿效其他國家預先採購國外疫苗。
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