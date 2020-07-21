民進黨打臉黨綱強推參審制 青年團體：恐重蹈敗選覆轍

聯合報 / 記者周佑政
台灣青年民主協會秘書長張育萌（右一）表示，國民參與刑事審判這麼重大的司改法案，執政黨竟然只用3天就要通過，顯示政府沒做好社會溝通。 圖／聯合報系資料照片
台灣青年民主協會秘書長張育萌（右一）表示，國民參與刑事審判這麼重大的司改法案，執政黨竟然只用3天就要通過，顯示政府沒做好社會溝通。 圖／聯合報系資料照片

立法院臨時會朝野立委正就國民參與刑事審判法相關草案，進行焦土表決戰，這項內容為參審制的立法，與民進黨長年主張的陪審制不同，引發三個在野黨團不滿；民間司改會、獨派團體也批評民進黨背棄理想，現在連被視為挺綠、年初曾發動「返鄉列車」回家投票的青年團體也示警，「民進黨權力傲慢，不與社會溝通，恐重蹈2018年敗選覆轍。」

蔡英文總統今年以817萬多高票順利連任，年輕族群是重要支持基礎。不過對於這次民進黨立法院黨團要通過參審制度，曾發動「青年民主返鄉列車」投票的台灣青年民主協會領袖，日前與司改團體親上火線，批評民進黨不是沒聽見民間反對聲浪，但因權力傲慢，選後執意通過參審制版本。

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