政治人物為何「修修臉」？有人愛雙眼回春 有人喜割肉美白

台灣政府目前准許19國家、地區境外生申請入境，但不包括中國大陸和印尼學生，9月開學在即，大學急跳腳。台大校長管中閔登高一呼，他說，境外生不論來自什麼地區，「都是我們的學生」，呼籲政府以學生前途為念，「彼亦人子也」，盡速開放低感染風險地區的學生（包括陸生）返台，讓他們得以完成學業；銘傳大學副校長劉國偉指出，陸生能否來台，是政治議題，而非教育，「兩岸間的互信是如此薄弱當下，真的很難期待陸生何時能再來。」

2020-07-20 17:03