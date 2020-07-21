政治人物為何「修修臉」？有人愛雙眼回春 有人喜割肉美白

聯合報 / 記者劉宛琳
前總統馬英九（中）因為眼瞼手術，日前罕見戴墨鏡出席國民黨活動。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九（中）因為眼瞼手術，日前罕見戴墨鏡出席國民黨活動。 圖／聯合報系資料照片

國民黨立院黨團批評蔡英文總統酬庸陳菊，監委名單一片綠油油，日前在立法院抗爭與民進黨立委爆發全武行，不少立委都因此掛彩，不是撞破頭就是割破手，手腳擦挫傷等甚至送醫驗傷。原來立委不只是要比政績、地方服務，還要比拳腳功夫，此外也有不少立委為了選舉或是在支持者面前呈現最好的一面，甚至不惜花錢做醫美，讓「修修臉」成為另一種風潮。

眼瞼手術護視力 馬英九順便去眼袋

現年70歲的前總統馬英九，日前現身國民黨革實院青年活動，罕見戴墨鏡出席，媒體靠近一看，發現馬英九眼睛腫腫的，質疑他是不是去割雙眼皮，遭馬回酸：「你說我以前是單眼皮嗎？不是。」

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馬英九 醫美 手術

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「陸生也是我們的學生」管中閔籲盡速開放陸生來台

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