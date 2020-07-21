民進黨對廢考監不敢太樂觀 修憲缺國民黨難成功

聯合報 / 記者周佑政李光儀
蔡英文總統出席民進黨全代會，表示民進黨要盡快提出黨版修憲方向。 記者葉信菉／攝影
蔡英文總統出席民進黨全代會，表示民進黨要盡快提出黨版修憲方向。 記者葉信菉／攝影

蔡政府預計在立法院下會期啟動修憲，除了朝野具有高度共識的18歲公民權修憲案，爭議多年的廢除考試院監察院議題，在三個主要在野黨都表態支持下，可望納入修憲進程。廢考監修憲露出曙光。據了解，綠營方面認為不容樂觀，主因是藍營嘴上喊廢考監，內部還存在路線歧異，任何修憲案少了國民黨的參與，都不可能成功。

廢考監很敏感 綠兩度完全執政仍保守

我國憲法增修條文規定，修憲須經四分之一立委提議，四分之三出席，出席立委四分之三決議，才能提出修憲案，公告半年後，還須經超過半數的公民複決，修憲案要通過，換算下來需跨越逾900萬人的投票門檻。

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修憲 民進黨 國民黨 考試院 監察院

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