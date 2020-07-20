「陸生也是我們的學生」管中閔籲盡速開放陸生來台

聯合報 / 記者馮靖惠
中國大陸和印尼學生無法申請入境，台大校長管中閔登高一呼，籲政府以學生前途為念，盡速開放低感染風險地區的學生（包括陸生）返台。圖／聯合報系資料照片
中國大陸和印尼學生無法申請入境，台大校長管中閔登高一呼，籲政府以學生前途為念，盡速開放低感染風險地區的學生（包括陸生）返台。圖／聯合報系資料照片

台灣政府目前准許19國家、地區境外生申請入境，但不包括中國大陸和印尼學生，9月開學在即，大學急跳腳。台大校長管中閔登高一呼，他說，境外生不論來自什麼地區，「都是我們的學生」，呼籲政府以學生前途為念，「彼亦人子也」，盡速開放低感染風險地區的學生（包括陸生）返台，讓他們得以完成學業；銘傳大學副校長劉國偉指出，陸生能否來台，是政治議題，而非教育，「兩岸間的互信是如此薄弱當下，真的很難期待陸生何時能再來。」

新冠肺炎疫情趨緩，目前台灣開放香港、澳門等19個國家、地區應屆畢業生、在學學位生入境，預計本月22日起再開放109學年度第1學期的學位新生。但大陸及印尼仍被排除於外。

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陸生 管中閔 新冠肺炎

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