【分數緊箍咒1】一張78分考卷為何讓小學生天人交戰？一幕讓老師心痛的場景…

聯合報 / 記者馮靖惠
學者認為，「家長教育」是台灣迫切需要做的，家長如果迷失在分數多少的比較，學習將成為孩子莫大的壓力。圖為情境照片，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片
學者認為，「家長教育」是台灣迫切需要做的，家長如果迷失在分數多少的比較，學習將成為孩子莫大的壓力。圖為情境照片，與新聞事件無關。圖／聯合報系資料照片

一張數學考卷，為何讓一個小學生陷入天人交戰？高雄市岡山國小老師林晉如分享班上小五男孩的故事，男同學平日乖巧、會按時交作業，但數學期末考卷的訂正作業罕見缺交，考卷也沒給父母簽名，因為他的數學考78分，未達到父母要求的90分，回家後不敢拿出來「訂正」；學者認為，「家長教育」是台灣迫切需要做的，家長如果迷失在分數多少的比較而不是學習態度，出現類似故事的狀況，家長難辭其咎。

沒考到父母期望值 連拿考卷訂正都害怕

林晉如表示，原本男孩說是「自己忘了寫訂正作業」，她請男孩訂正考卷，男孩也很快完成，且正確無誤。她覺得奇怪，既然知道自己錯在哪，為什麼回家不訂正？追問之下，才知道男孩的爸媽要求他數學要考到90分，而他考了78分，因此連拿考卷出來訂正都不敢，怕被爸媽看到。原來，這才是真正「沒寫功課」的原因，並不是因為偷懶而不想完成老師指派的作業。

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