【綠全代會風雲3】海董受挫只奪1席中常委 湧言會短期難再大幅進展
民進黨全代會重頭戲中常委等黨職改選結果出爐，中常委方面，新潮流搶下3席，仍是最大贏家，泛英系與正國會分別拿下2席，蘇系1席，選前由三立「海董」林崑海領軍、來勢洶洶的湧言會（海派），最終維持平盤取得1席，綠色友誼連線守住1席。新一屆中常會呈現「新蘇」與「非新蘇」各占半數的權力結構。
蔡回任黨魁後首次全代會 派系積極備戰
蔡總統順利連任後，依黨章兼任民進黨主席，蔡回任黨魁後的首次全代會，碰上中執委、中常委及中評委等權力核心改組；各派系為進入權力核心，提前部署2022年地方選舉提名，乃至2024年大選接班，早在過去一到兩個月便積極備戰。
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