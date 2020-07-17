【綠全代會風雲2】湧言會快速壯大 各派系又愛又怕被「修理」

國內最具政商實力的頻道商三立電視，爭取將原本在88台的「三立iNEWS」（原名三立財經台），往前移動到48台，與有線電視主流新聞頻道區塊49至58台比鄰相連。 移頻相關事項正待NCC（國家通訊傳播委員會）審議，但三立一旦插旗成功，除讓三立董事長林崑海更具影響力，也代表新聞區塊擴大化。接下來，原位處47台的購物台，將是新申設新聞頻道者的爭搶目標，加上52台中天電視年底將換照，一旦沒通過，空出的頻道也讓市場覬覦。

2020-07-16 20:31