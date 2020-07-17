【綠全代會風雲2】湧言會快速壯大 各派系又愛又怕被「修理」
19日登場的民進黨全代會將進行中執委、中常委改選，為了躋身黨權力核心，黨內各派系都已在進行最後的動員與固票。其中，在國會與地方都擁有民代席次，日前也攻下兩席地方黨部主委，擁有龐大媒體資源的新興派系湧言會（海派），能否在這次中常會改選更上層樓，備受關注。
4席立委、主委改選拿下新北高雄
今年5月的民進黨縣市黨部主委改選，被黨內各派系視為7月中常會改選的「暖身」戰場，湧言會在地方主委改選戰役中，搶下新北與高雄兩席重要主委，加上湧言會原本在立法院就擁有王定宇、林楚茵、趙天麟與管碧玲四席立委，不少北高市議員也向湧言會靠攏，都讓其他派系深刻感受到湧言會的實力進展迅速。
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