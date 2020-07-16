監院人事同意權對決前夕 綠委頻「探班」是哪招？

聯合報 / 記者李光儀周佑政
為了抵制陳菊的監察院院長人事案，國民黨團立委持續占據議場，一早七點半就在議場開會討論擬定策略備戰，民進黨立委何志偉也進入議場湊熱鬧，和藍營立委一起坐在主席台上。記者邱德祥／攝影
為了抵制陳菊的監察院院長人事案，國民黨團立委持續占據議場，一早七點半就在議場開會討論擬定策略備戰，民進黨立委何志偉也進入議場湊熱鬧，和藍營立委一起坐在主席台上。記者邱德祥／攝影

立法院臨時會周五行使監委人事同意權，國民黨已擺出議事抗爭架式，不過另外兩個在野黨民眾黨和時代力量，都不會跟進國民黨的抗爭，屆時國民黨恐仍將陷於孤軍作戰局面。黨團人士表示，如何發動抗爭行動，還有待討論，但一定會汲取上次占領議場的經驗，更縝密的規畫。

國民黨重占議場 民進黨「疲兵」策略

監察院長被提名人陳菊周二到立法院接受審查，不但民進黨立委傾巢而出，立法院也動員大批警力為陳菊開道，藍綠因此爆發激烈衝突。事後雙方互相指責，國民黨痛批民進黨立委暴力追打國民黨女立委，立法院更史無前例的以警力限制立委進出，開了惡例。民進黨則說國民黨立委助理參與抗爭，社民黨的民進黨不分區立委范雲則指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她是性騷擾，雙方各執一詞。

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