監院人事同意權對決前夕 綠委頻「探班」是哪招？

「市長獎」的受獎對象，多數縣市仍是頒給各班學業成績第一名的學生，且智育至上。有學者認為，這種建立在「把別人比下去、拚第一名」心態的獎項，忽略每個孩子的獨特性；更有國小校長透露，都會區大型學校，市長或縣長獎有時並非單純孩子間競爭，「更是家長的面子之爭」。

2020-07-16 10:13