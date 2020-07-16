凡工大選拿蔡2700萬 被爆幕後主導的蝦皮負責人黃大維曾是柯P一號員工
監察院日前公布2020年總統選舉政治獻金資料，其中選前才成立的「凡工有限公司」拿下蔡英文陣營2700多萬元經費，但選後隨即解散，引發關注。傳出凡工公司幕後主導者，是蝦皮購物台灣區負責人黃大維，而黃大維也與政治界頗有淵源，黃是民進黨黨工出身，2014年曾與柯文哲一起「打天下」，後來進入柯市府擔任副發言人。黃大維曾接受媒體表示，他已離開政治圈，沒有參與選舉活動，與凡工也沒有關係。
大選獲蔡陣營2700萬 凡工排第三
根據監察院公布資料，凡工公司在今年總統大選，賺了2700多萬元，在政治公關行銷類，排名蔡英文陣營政治獻金的第三名，獲利僅次於與綠營關係良好的幫推、投石公司。凡工公司2019年2月成立，登記負責人為邱瀚逸，但據了解，在大選結束後不久，公司已不再營運，遭質疑是「幽靈公司」。
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