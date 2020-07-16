【變調市長獎2】家長爭面子！只有第一名才重要？教育界：該廢除了

「市長獎」的受獎對象，多數縣市仍是頒給各班學業成績第一名的學生，且智育至上。有學者認為，這種建立在「把別人比下去、拚第一名」心態的獎項，忽略每個孩子的獨特性；更有國小校長透露，都會區大型學校，市長或縣長獎有時並非單純孩子間競爭，「更是家長的面子之爭」。

打破成績第一 台南將市長獎擴大為7領域

近年有部分縣市會針對特殊才藝或行為表現優異的學生增設「特殊展能市長獎」，但名額相對少，獎項標準仍是以學科成績為主。以雙北為例，市長獎分兩類，一類是學習卓越，頒給各班第一名，另一類是傑出表現／特殊展能市長獎，例如體育、技能、藝能、科學或創作、社團活動、社會或學校服務學習、敬師孝親、助人義行等有具體事蹟者；受獎學生數是畢業總班級數的三分之一，名額比第一類少許多。