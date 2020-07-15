【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席

監察院公布2020總統選舉政治獻金收支，民眾赫然發現選舉期間蔡英文、韓國瑜竟然都是付錢上網路節目「博恩夜夜秀」，引發爭議。民眾本來以為是輕鬆的節目，沒想到是選舉置入。由於現行法令對此無法可管，國民黨立委魯明哲醞釀提案修改公職人員和總統副總統選罷法，擴大選舉廣告、文宣的認定範圍。魯明哲強調，修法只是揭露資訊，不是認定不法；如果修法完成，連選舉時網軍和散布不實訊息的問題，都可解決一大部分。

2020-07-14 19:45