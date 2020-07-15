【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席

聯合報 / 記者周佑政
民進黨全代會19日將改選中常會，目前呈現11搶10局面，最後1席中常委預計由湧言會人馬、台鹽董事長陳啟昱（右）與綠色友誼系統立委何志偉（左）角逐。 圖／聯合報系資料照片
民進黨全代會19日將改選中常會，目前呈現11搶10局面，最後1席中常委預計由湧言會人馬、台鹽董事長陳啟昱（右）與綠色友誼系統立委何志偉（左）角逐。 圖／聯合報系資料照片

民進黨全代會7月19日登場，將進行權力核心中常會改選，黨內各派系正進行最後「固票」。10席票選中常委不同於上屆的「同額競選」，據了解，即使黨高層出面斡旋，仍將出現11搶10局面。其中新潮流、英系、正國會與蘇系席次大致趨於穩定，湧言會（海派）將與綠色友誼連線競爭最後1席中常委。

全代會巨頭合體 為陳其邁造勢

今年民進黨全代會主題是「團結台灣、前進世界」，適逢高雄市長補選，全代會當天總統兼黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及民進黨執政縣市首長將大合體，替民進黨提名的高雄市長補選候選人陳其邁造勢。

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