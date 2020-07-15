【綠全代會風雲1】派系中常會固票 湧言會、綠色友誼連線搶一席
民進黨全代會7月19日登場，將進行權力核心中常會改選，黨內各派系正進行最後「固票」。10席票選中常委不同於上屆的「同額競選」，據了解，即使黨高層出面斡旋，仍將出現11搶10局面。其中新潮流、英系、正國會與蘇系席次大致趨於穩定，湧言會（海派）將與綠色友誼連線競爭最後1席中常委。
全代會巨頭合體 為陳其邁造勢
今年民進黨全代會主題是「團結台灣、前進世界」，適逢高雄市長補選，全代會當天總統兼黨主席蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌以及民進黨執政縣市首長將大合體，替民進黨提名的高雄市長補選候選人陳其邁造勢。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言