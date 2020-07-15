【變調市長獎1】官階命名學生獎項 教團批政治做秀、家長卻超愛？
每年6月是學校畢業典禮旺季，各縣市都會頒發市（縣）長獎、議長獎等表揚優秀中小學生，地方首長親自頒獎並合影留念，多數縣市長樂此不疲。台南市為打破「只有會念書的學生，才能獲得市長獎」，更細分為優學、語文、科技等七種；而新北市去年的頒獎和合照，總計兩天花了12小時。有教團就質疑，以官銜區分獎項，究竟是肯定學生，還是政治作秀。
教團批：是物質化、階級化的表現
台灣實驗教育聯盟秘書長魏坤賓表示，以官階區分獎勵大小，是階級化、物質化的外顯表現；容易讓學生迷失自我。但不少學生、家長仍以獲得此類獎項視為榮耀；全國教師工會總聯合會理事長侯俊良說，過去全教會曾主張廢除以政治人物職稱為獎項。
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