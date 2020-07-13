【私校冰河期1】少子化後又來疫情 24間私立技專錄取率慘跌未達6成
以往官方都不會公布各技專校院的缺額等錄取情況，因為這是「不能公開的秘密」。本報獨家取得109學年度四技二專甄選入學一般生錄取統計資料，上官方系統比對後發現，83所公私立技專院校中，22校的缺額數超過200個，甚至有私校缺額高達400多個；10校的錄取招生率（錄取人數／招生名額）未達三成。招生狀況淒慘的學校幾乎都在中南部，一間南部私立科大的餐旅類學生，比去年狂減近一個班級的人數。
110學年起 大一生恐跌破20萬人
教育部預估，自110學年起，大學一年級學生人數將跌破20萬人，私立科大恐成重災區。大學分析，今年因為疫情關係，也影響到學生放棄升學，先就業「卡位」，而影響到學生的招收；另外，有私立科大校長預測，今年推甄放榜後，有些學校缺額很多，大量缺額回流到聯合登記分發，但考生人數就這麼多，勢必使聯登分發（最後的招生管道）各校系的缺額大幅增加，「可以預見聯登會很慘烈」；但也有高中校長認為，今年因為疫情，工作機會應該比較少，要找工作比較難，所以學生還是會選擇升學。
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