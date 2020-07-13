【私校冰河期1】少子化後又來疫情 24間私立技專錄取率慘跌未達6成

聯合報 / 記者馮靖惠
招生狀況淒慘的學校幾乎都在中南部，南部一所私立科大的餐旅類學生比去年狂減近一個班級的人數。此為示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
招生狀況淒慘的學校幾乎都在中南部，南部一所私立科大的餐旅類學生比去年狂減近一個班級的人數。此為示意圖，與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

以往官方都不會公布各技專校院的缺額等錄取情況，因為這是「不能公開的秘密」。本報獨家取得109學年度四技二專甄選入學一般生錄取統計資料，上官方系統比對後發現，83所公私立技專院校中，22校的缺額數超過200個，甚至有私校缺額高達400多個；10校的錄取招生率（錄取人數／招生名額）未達三成。招生狀況淒慘的學校幾乎都在中南部，一間南部私立科大的餐旅類學生，比去年狂減近一個班級的人數。

110學年起 大一生恐跌破20萬人

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疫情 教育部 少子化 四技 科大

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