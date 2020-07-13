騎重機射火箭彈 憲兵紅隼騎士爭取國慶重裝上場

聯合報 / 記者洪哲政
憲兵快速反應連目前有65輛重型機車，10輛輕型戰術輪車，單兵武器配備紅隼火箭彈、90手槍、T91步槍、T75班用機槍、T74排用機槍與40公厘轉輪式榴彈槍。執行萬鈞車隊伴護、重點目標防護等任務。記者洪哲政／攝影
憲兵快速反應連目前有65輛重型機車，10輛輕型戰術輪車，單兵武器配備紅隼火箭彈、90手槍、T91步槍、T75班用機槍、T74排用機槍與40公厘轉輪式榴彈槍。執行萬鈞車隊伴護、重點目標防護等任務。記者洪哲政／攝影

憲兵指揮部快速反應連兩年前接裝中科院產製的紅隼火箭彈時，受訓官兵曾披露接受過騎乘重機行進間發射火箭彈的訓練（點我看影片），但憲指部日前完成快反連編成點驗，現有紅隼火箭彈教範律定，騎乘重機接敵的紅隼射手，須下車戰鬥，採取跪、立、坐、臥四種姿態，鎖定四百公尺內的敵軍裝甲車進行攻擊。

紅隼進駐中樞防衛區 憲兵快反連完訓亮相

憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，由快速反應連、202指揮部等單位接裝，進駐台北市執行中樞戰備任務。憲指部本月1日舉行「憲兵第202指揮部快速反應連戰力展示校閱典禮」，首度披露「憲兵機車連」應用在戰訓任務中的編組。

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不想用葉克膜…肺臟移植最困難 術後人生像走鋼索

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【大學鍊金術2】拚高含金量科系 台大藥學系畢業又重考醫學系

受到少子化的影響，如今幾乎人人可上大學，但大學學歷也相對貶值，愈來愈多人選擇重考，選擇排名較前或含金量較高的校系。得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，現在求職大不易，愈來愈多人願意花時間、金錢補習，盼考上含金量更高的科系。得勝者的重考班，約有一成是考上藥學等系卻重考醫學系的學生，更有台大藥學系畢業生重考上台大醫學系。

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陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。

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