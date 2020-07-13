騎重機射火箭彈 憲兵紅隼騎士爭取國慶重裝上場
憲兵指揮部快速反應連兩年前接裝中科院產製的紅隼火箭彈時，受訓官兵曾披露接受過騎乘重機行進間發射火箭彈的訓練（點我看影片），但憲指部日前完成快反連編成點驗，現有紅隼火箭彈教範律定，騎乘重機接敵的紅隼射手，須下車戰鬥，採取跪、立、坐、臥四種姿態，鎖定四百公尺內的敵軍裝甲車進行攻擊。
紅隼進駐中樞防衛區 憲兵快反連完訓亮相
憲兵指揮部以「確保中樞安全」為由，向中科院採購紅隼發射器含火箭彈397具、訓練彈238枚及訓練模擬器5台，由快速反應連、202指揮部等單位接裝，進駐台北市執行中樞戰備任務。憲指部本月1日舉行「憲兵第202指揮部快速反應連戰力展示校閱典禮」，首度披露「憲兵機車連」應用在戰訓任務中的編組。
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