生於非典考於新冠 中國高考3個非同以往形塑「特殊一代」
中國一年一度的高考（大學聯考），是民間一年一度的大事。今年有諸多特別之處，其中有三個是非同以往，高考大事就變成更大一件事。
高考前夕「高級黑」批北大沒文化
說今年高考的特別，先講個真故事，那是高考到臨前夕，各方都有加油打氣動作，其中北京大學的網站有人掉書袋，來了句「須知少時凌雲志，曾許人間第一流」，好似很有文采，有人續貂，來了個「哪曉歲月蹉跎過，依舊名利兩無收」，不知什麼部門有懂行的，下令即刪。但刪也沒用，高考前夕批判北大沒有文化，北大成了高考生的「高級黑」，卻成了高考前夕網路上第一個故事。
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