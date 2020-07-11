【高教薪酸2】薪水像國小老師 台大師笑稱： 回台任教都很佛心
台灣教授薪資低已不是新聞，但仍有人願意返台。台灣大學土木工程學系助理教授汪立本，在英國念書、工作11年，今年回母系任教，他的哥倫比亞籍妻子也「愛相隨」一起回台；汪立本笑稱，回台大任教的老師都很「佛心」和「愛台灣」。美國麻省理工學院博士周佳靚，則是在業界闖蕩多年後，去年回台大任教，她想證明「理工不只是男人的天下」。
助理教授7萬 拚到正教授11萬
台灣的大學教授薪水，跟業界、國外大學相較偏低。尤其博士培育時間長，大多要30多歲才能拿到學位。但助理教授起薪一個月7萬元，十幾年後做到正教授，薪水約11萬元；要和業界、國外大學搶優秀人才，誘因不大。
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