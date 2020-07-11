【台版國安法2】蔡政府的反滲透法 施威全：同樣造成寒蟬效應

聯合報 / 記者黃國樑
陸委會指責港區國安法實施細則43條關於外國及境外政治性組織的定義模糊浮濫，易產生寒蟬效應，但專家認為蔡政府制定的反滲透法「滲透來源」定義一樣浮濫。 圖／聯合報系資料照片
陸委會指責港區國安法實施細則43條關於外國及境外政治性組織的定義模糊浮濫，易產生寒蟬效應，但專家認為蔡政府制定的反滲透法「滲透來源」定義一樣浮濫。 圖／聯合報系資料照片

蔡政府海批香港國安法，忘了自己也有國安五法跟反滲透法。專欄作家、陸委會前政策幕僚施威全說，國安五法及反滲透法，與香港國安法不相上下，陸委會指責港區國安法實施細則43條關於外國及境外政治性組織的定義模糊浮濫，易產生寒蟬效應，但蔡政府制定的反滲透法「滲透來源」定義一樣浮濫，同樣造成寒蟬效應。

內容和港國安法互換 「完全沒有違和感」

施威全表示，香港國安法第一條「維護國家安全，防範、制止和懲治.....危害國家安全等犯罪，保持香港特別行政區的繁榮和穩定，保障香港特別行政區居民的合法權益。」再比較反滲透法第一條「為防範境外敵對勢力之滲透干預，確保國家安全及社會安定，維護中華民國主權及自由民主憲政秩序，特制定本法。」兩個條文的文字如果互換，完全不會有違和感。

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