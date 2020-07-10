【旅行社洗牌1】國旅大爆發仍難撐 觀光產業紓困得藉機轉型

聯合報 / 記者侯俐安
解封滿月，國旅大爆發，端午連假全台景點人山人海，但過去旅行社多投入出、入境市場，忽視國內旅遊，旅行社洗牌潮正要開始。圖／聯合報系資料照片
解封滿月，國旅大爆發，端午連假全台景點人山人海，但過去旅行社多投入出、入境市場，忽視國內旅遊，旅行社洗牌潮正要開始。圖／聯合報系資料照片

解封滿月，國旅大爆發，端午連假全台景點人山人海，隨之而來的卻是創立30多年的五福旅行社大裁員，各家旅行社都在咬牙硬撐，交通部紓困3.0還在半路，旅行社洗牌潮卻正要開始。

國旅單價低 旅行社營收僅約一成

全台旅行社近4000家，這些旅行社從1979年政府開放國人出國旅遊後陸續成立，1987年開放大陸探親後急遽上升，大量的陸客來台旅遊，讓入境旅客從每年300萬人次一路飆升到1000萬人次，加上國人熱愛出國旅遊，歐洲、南美團費動輒廿、卅萬元起跳，旅行社一窩蜂全投入出、入境市場，賺頭不高的國內旅遊成為被忽視的一塊，也讓近半年來全球爆發新冠肺炎疫情、國門關閉之後，業者接連被迫倒閉、歇業、裁員。

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