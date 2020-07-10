實體三倍券熱度遠勝數位 蘇貞昌最擔心郵局擠爆

振興三倍券將在15日發放，不過民眾領取實體券的意願，明顯高於行政院力推的數位綁定。對此政院人士表示，推行數位綁定的比例雖「不符期待」，但仍符合民眾的消費習慣，規畫當時就曾預期到可能有此情況。未來最擔憂的部分，則是發放時郵局領取端會不會產生亂象，現已要求中華郵政必須先做好規畫。

實體券逾8成 離希望的「五五波」很遙遠

振興券剛推出時，政院曾表示希望發放實體券和數位綁定能「五五波」，但數據顯示，民眾領取實體券的比率高達八成六，只有一成四選擇數位綁定。對此政院人士坦言，經過「口罩實名制2.0」的經驗，政院確實期待數位綁定比例能夠高一些，但如今顯現的比例，其實也符合一般民眾消費採現金和其他方式八比二到九比一的比例，雖然「與期待不符」，但也未低於一般民眾的消費習慣。