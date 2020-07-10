【108課綱周年4】這幾所偏鄉、小校 如何化劣勢為優勢？
「偏鄉學校的老師想法很單純：已經沒有什麼可再失去的，就試試看，看能否因此翻轉學生的人生。」高雄市田寮國中校長蔡嘉興的這句話，是很多偏鄉小校在面對108課綱時的「轉念」。偏鄉小校雖然師資少，課程和行政事務負擔較大，但課綱鬆綁課程，讓學校有空間去關注不同程度的孩子；相對淡薄的升學氣氛，更成為偏鄉改變學生命運的機會。
台南市左鎮國中：把升學劣勢變優點
全校不到70人的台南市左鎮國中，家長多數為農民，鄰近國小成績好的學生，在升上國中前都被私校挖走，或到較市區的明星國中就讀，但也因此少了許多家長給的升學壓力。校長蔡宜興將升學劣勢轉為學習優勢，充分利用課綱中的彈性課程節數，提早讓學生找到興趣、培養解決問題的能力。
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