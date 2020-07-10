【108課綱周年3】別把「素養」過度神話 破解兩大課綱迷思
「素養」、「探究實作」是12年國教課綱（108課綱）討論度最高的關鍵字，被認為是未來教育趨勢，在各界一片看好素養與探究時，也讓過去以知識內容為主、強調反覆與精熟練習的教學法被貼上負面標籤，但兩者一定衝突嗎？國教院前副院長、台東大學特殊教育系教授曾世杰認為，「這是對課綱的迷思」。
迷思一：只要素養不用知識？
採訪第一線教師時，教師們無奈說，現在會遇到兩種家長，一種是因時數縮減，加上教師在摸索「素養導向教學」，嘗試在課程中融入更多實作、討論，家長擔心教學進度，常拿著課本問「這樣教得完嗎？」另一種則是質疑「課綱不是素養導向嗎？學校怎麼還在教知識？」
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