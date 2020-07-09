【108課綱周年2】新名詞太多難懂 家長「超前部署」送私校

聯合報 / 記者喻文玟陳夢茹潘乃欣洪欣慈
許多家長對108課綱感到焦慮不安，選擇在國小階段就送孩子去補習、準備考明星私立國中。圖／聯合報系資料照片
許多家長對108課綱感到焦慮不安，選擇在國小階段就送孩子去補習、準備考明星私立國中。圖／聯合報系資料照片

108課綱的新聞和爭議延燒數年，不少家長嗅到教改不安氣氛，看準私立學校課程進度超前、學生素質整齊、不受政策變動影響等特性，在國小就「超前部署」，將孩子往私校送。教育部統計，2014年就讀私立國中的學生比例僅11.74％，2019年增加到13.9％，比例逐年提升。

台中明星私校擠破頭 宛如「小學聯考」

台中市是全台私立國中風氣最盛的縣市，15所私中沒有一校不透過「測驗」、「成長營」、「探索營」招生。基層校長們說，「考私中」最早期是衛道中學、曉明女中、明道中學3校入學要測驗，已有近30年歷史，其餘私校興起後陸續跟進，讓「台中考私中」宛如「小學聯考」，備受關注。

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