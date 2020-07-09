【台版國安法1】立法護自由？ 學者：民主國家也無權立惡法

聯合報 / 記者黃國樑
前總統馬英九批判蔡政府在指責香港國安法時，忘了自己訂的國安五法與反滲透法也不遑多讓。圖為國民黨團去年抗議「國安五法」修法。 圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九批判蔡政府在指責香港國安法時，忘了自己訂的國安五法與反滲透法也不遑多讓。圖為國民黨團去年抗議「國安五法」修法。 圖／聯合報系資料照片

前總統馬英九批判蔡政府在指責香港國安法時，忘了自己訂的國安五法與反滲透法也不遑多讓，引來民進黨多人駁斥，蔡英文總統並強調國安五法與反滲透法立法是保護民主，與港版國安法是用來限制人民對民主自由的訴求不同。政大法律系副教授廖元豪表示，國安五法與反滲透法，許多條文比港版國安法還粗糙，他提醒，「並不是民主國家就可以制定惡法」。

廖元豪表示，他並不認同北京為香港立法，甚至代替香港執法，但馬英九批評的是，蔡政府一再聲稱港版國安法要懲治分裂國家等四個犯罪行為太可怕了，但許多國家都有為國安制定的法律，而蔡政府去年修法的國安五法與制定反滲透法，立法品質卻恐比香港國安法更加粗糙。

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港版國安法 反滲透法

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