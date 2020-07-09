大數據揭密：蔡英文狂掃年輕票 也須面對的殘酷現實
民進黨中常會昨天邀請中興大學景觀學程副教授董建宏、政治大學社會學系副教授鄭力軒分析「從大數據分析看人口變遷與歷次大選變化」，報告中指出，人口趨勢變化與2020年總統大選選票呈正相關增長，尤其新移民聚落，例如竹北、桃園，因為年輕人移居比率高，且捷運及產業發展聚落，支持蔡英文比率也高。
催票率 比得票率更可靠
該報告首先介紹何謂「催票率」（催票率=得票數／總選舉人數），並引述中山大學社會系教授葉高華指出，看得票率變化很容易被誤導，當時空場景一改變，就會發現原本以為居高不下的支持度，瞬間跌落谷底，因此「催票率」是比得票率更可靠的指標。催票率的分母是「選舉人數」而不是有效票數，分子是得票數，反映某黨能夠從所有選民當中獲取選票的能力。
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