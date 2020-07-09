【變調民進黨2】執政後一反支持陪審制主張 司改團體批傲慢

受到少子化的影響，如今幾乎人人可上大學，但大學學歷也相對貶值，愈來愈多人選擇重考，選擇排名較前或含金量較高的校系。得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，現在求職大不易，愈來愈多人願意花時間、金錢補習，盼考上含金量更高的科系。得勝者的重考班，約有一成是考上藥學等系卻重考醫學系的學生，更有台大藥學系畢業生重考上台大醫學系。

2020-07-07 15:48