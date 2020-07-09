【變調民進黨2】執政後一反支持陪審制主張 司改團體批傲慢
民進黨立法院黨團將在臨時會推動「國民法官法草案」立法，但這項內涵為「參審制」的草案，不同於民進黨長年主張的「陪審制」。司改團體過去不斷與蔡政府溝通，民進黨態度仍「鐵板一塊」，讓政治立場親綠的民間司改會董事長林永頌、台灣陪審團協會創會理事長鄭文龍同感難過與失望，他們說，擁有絕對權力後的蔡英文總統及民進黨，傲慢且失去誠信。
幾度會晤沒交集 民進黨堅持參審制
由司法會、台灣陪審團協會及民團發起的「陪審參審一併試行推動大聯盟」在立法院外靜坐抗議邁入第十一天；而在此之前，據了解，在司改團體要求下，蔡總統、民進黨團總召柯建銘曾幾度與司改團體代表會晤，但雙方並無交集，民進黨仍堅持朝參審制方向立法。
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