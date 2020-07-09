【獨訪管爺2】管中閔：無法阻止別人討厭我，但可爭取更多人喜歡我

「當主委比較難，還是校長比較難？」訪談才開始，我單刀直入地問，管中閔笑著說，當校長比較沒有（國發會）主委那麼辛苦，「因為當校長一年只需要去一、兩次立法院，不會像百萬小學堂」。不過，他說，政策說明時，政府面對的是大眾，學校則是要說服一批有專業主見的台大教授。

年輕時是魯蛇 只關心詩、搖滾樂與麻將

外界看待管中閔，多半會聚焦在他非台大出身的背景，他確實跟傳統台大出身的校長很不一樣，根據他的自述，年輕時只專心三件事：現代詩、搖滾樂和方城之戰，大學聯考英文加數學管只考了38分，勉強吊車尾考上大學，用現在的話講就是「魯蛇」（loser）。高中加大學荒唐七年後，後來因為在馬祖東引當兵，讓他重新思考人生，才認真重拾書本，退伍後到國外念書取得博士學位。