【變調民進黨1】只想說服、不想溝通 蔡政府和環團漸行漸遠

搶救大潭藻礁聯盟與超過75個公民團體啟動「搶救藻礁公投」第一階段連署，短短一周就達標，送件中選會；同時間，台灣健康空氣行動聯盟8月8日將在中部舉辦反空汙大遊行。曾經與民進黨並肩作戰的環保團體，如今紛紛走上街頭自力救濟。和民進黨對話的管道失靈了嗎？環保人士說，「如果對話只是說服，沒有意義」，環保學者也批評，「裝睡的人叫不醒！」

礦業法修正挑票 環團失望

環團過去向來與民進黨互動密切，也是民進黨兩次執政的根基之一。不過，蔡政府上台後，雖然完全執政，但幾次違反環團承諾，包括在2017年6月導演齊柏林逝世後，蔡總統出席齊柏林告別式時承諾修正礦業法，最後卻無疾而終，更因屆期不連續而歸零，讓環團失望。