【變調民進黨1】只想說服、不想溝通 蔡政府和環團漸行漸遠

聯合報 / 記者陳洛薇
礦業法修法跳票，讓環團對政府失望。圖為花蓮縣秀林鄉富世村太魯閣族人與台灣蠻野心足生態協會到立法院抗議。 圖／聯合報系資料照片
礦業法修法跳票，讓環團對政府失望。圖為花蓮縣秀林鄉富世村太魯閣族人與台灣蠻野心足生態協會到立法院抗議。 圖／聯合報系資料照片

搶救大潭藻礁聯盟與超過75個公民團體啟動「搶救藻礁公投」第一階段連署，短短一周就達標，送件中選會；同時間，台灣健康空氣行動聯盟8月8日將在中部舉辦反空汙大遊行。曾經與民進黨並肩作戰的環保團體，如今紛紛走上街頭自力救濟。和民進黨對話的管道失靈了嗎？環保人士說，「如果對話只是說服，沒有意義」，環保學者也批評，「裝睡的人叫不醒！」

礦業法修正挑票 環團失望

環團過去向來與民進黨互動密切，也是民進黨兩次執政的根基之一。不過，蔡政府上台後，雖然完全執政，但幾次違反環團承諾，包括在2017年6月導演齊柏林逝世後，蔡總統出席齊柏林告別式時承諾修正礦業法，最後卻無疾而終，更因屆期不連續而歸零，讓環團失望。

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民進黨 公投 大潭藻礁 礦業法 公民團體

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