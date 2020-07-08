【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因
本報之前推出「土博士悲歌」系列，引發熱議，其實土博士只要展現實力，仍大有機會嶄露頭角。政大台文所博士翁智琦，7月才拿到博士學位，畢業前就拿到南韓釜山大學中文系的教職；另同樣是土博士的台大化學系副教授陳浩銘，在台大任職第四年就拿到科技部吳大猷獎，第六年拿科技部傑出獎兩個指標性的學術獎，他指導的博士生，今年也拿到頂大教職。
除了歧視 自我期許才是根本問題
陳浩銘是台大化學博士，他說，土博士找不到教職，不能單純歸咎被歧視，其實還有許多未被點出的問題，像是土博普遍較缺乏野心和抱負，壓根沒想過「要超越指導教授」，甚至只想用「最低標準畢業」。他鼓勵其他土博士，申請教職雖然是條崎嶇道路，但只要「對症」加強不足的地方，不是沒機會。
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