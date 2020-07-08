【土博出頭天1】「缺野心只想低標畢業」他點出土博找不到教職原因

聯合報 / 記者馮靖惠
台大化學系教授陳浩銘說，土博士找不到教職，不能單純歸咎於被歧視，其實還有許多未被點出來的問題，像是土博普遍較缺乏野心和抱負，壓根沒想過「要超越指導教授」，甚至只想用「最低標準來畢業」。 圖／台大提供
台大化學系教授陳浩銘說，土博士找不到教職，不能單純歸咎於被歧視，其實還有許多未被點出來的問題，像是土博普遍較缺乏野心和抱負，壓根沒想過「要超越指導教授」，甚至只想用「最低標準來畢業」。 圖／台大提供

本報之前推出「土博士悲歌」系列，引發熱議，其實土博士只要展現實力，仍大有機會嶄露頭角。政大台文所博士翁智琦，7月才拿到博士學位，畢業前就拿到南韓釜山大學中文系的教職；另同樣是土博士的台大化學系副教授陳浩銘，在台大任職第四年就拿到科技部吳大猷獎，第六年拿科技部傑出獎兩個指標性的學術獎，他指導的博士生，今年也拿到頂大教職。

除了歧視 自我期許才是根本問題

陳浩銘是台大化學博士，他說，土博士找不到教職，不能單純歸咎被歧視，其實還有許多未被點出的問題，像是土博普遍較缺乏野心和抱負，壓根沒想過「要超越指導教授」，甚至只想用「最低標準畢業」。他鼓勵其他土博士，申請教職雖然是條崎嶇道路，但只要「對症」加強不足的地方，不是沒機會。

會員專屬內容

立即登入！全年暢讀專屬報導

加入會員登入閱讀

快體驗，無廣告干擾的暢讀空間

台大 政大 博士生

相關新聞

【大學鍊金術2】拚高含金量科系 台大藥學系畢業又重考醫學系

受到少子化的影響，如今幾乎人人可上大學，但大學學歷也相對貶值，愈來愈多人選擇重考，選擇排名較前或含金量較高的校系。得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，現在求職大不易，愈來愈多人願意花時間、金錢補習，盼考上含金量更高的科系。得勝者的重考班，約有一成是考上藥學等系卻重考醫學系的學生，更有台大藥學系畢業生重考上台大醫學系。

名校加持 國防學士班能再養出「孫立人」？

國防部近年辦理「大學儲備軍官訓練團」（ROTC），開創軍官人員培育多元管道，成效不惡，目前有1538名各軍種學生在訓，但一般被認為合作學校中缺乏國立大學「名校」光環，於是國防部近年創設了「國防學士班」，由清華大學發起，同樣以ROTC模式，強調是為配合「國機國造」、「國艦國造」所需高素質人力，針對國立名校招收預備軍官生，補助學費、增修軍事課程，畢業服役五年，現已有政治大學、清華大學及成功大學簽約，清華大學還稱這項計畫為「將星計畫」，要培養軍事明日之星，希望以名校提升ROTC的人力素質。

蘇貞昌喊2年中小學全裝冷氣 教師秒截圖就怕「芭樂票」又傷心

今年夏天台灣氣溫持續創新高，讓中小學冷氣裝設率偏低問題再度浮上檯面。行政院長蘇貞昌昨宣布，2022年夏天前，高中以下班班有冷氣。他臉書一發文，不少第一線老師「既期待又怕受傷害」，火速截圖、備分，要留待日後檢驗政府誠信，深怕又只是拚政績、大撒幣的「芭樂票」。

藝文紓困3.0變免費匯演？表演藝術界：文化不是大拜拜

文化部長李永得今天談藝文紓困3.0計畫，表示擬照文化總會的端午藝文大匯演模式，以文化部預算在中部、南部、東部各辦兩天戶外匯演，邀請在地團體演出。不過，各表演場館目前已解封，表演團隊擔心免費演出將排擠售票；不少在地團體也說下半年行程已滿，恐難參與匯演。

扁國務機要費案吹哨者 李慧芬淪負債數百萬還挨告

陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。

與台同為國際孤兒…我與索馬利蘭「外交大突破」恐是大內宣

民進黨立委王定宇今天（7/1）凌晨在臉書表示，根據東非索馬利蘭的媒體報導，台灣和索馬利蘭的深度交往已經進行一段時間，部長級高層的訪問也已經進行，台灣對索馬利蘭在武漢肺炎的醫療協助、高科技產業協助，成功地在當地建立實質的意義。他並強調，如果此項報導為真，「這項外交突破將撼動這個『非洲之角』索馬利蘭！」今天下午，外交部舉行記者會，部長吳釗燮親自宣布雙方互設代表處。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。