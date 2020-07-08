名校加持 國防學士班能再養出「孫立人」？

7月初，顯然已陷入對抗陷阱的美、中兩國同時在南海進行軍演，中共於7月1日到5日在西沙群島演習，而美國雷根號與尼米茲號兩艘航母同時在南海某處進行演習，形成罕見美中同時在南海軍演的局面。淡江大學國際及戰略研究副教授黃介正表示，美國雙航母在此軍演主要是做為一種戰略溝通，傳達美軍在南海軍力十分精實的政治訊息。然而，黃介正指出，美中現階段都沒有開戰的本錢。

2020-07-07 15:12