名校加持 國防學士班能再養出「孫立人」？
國防部近年辦理「大學儲備軍官訓練團」（ROTC），開創軍官人員培育多元管道，成效不惡，目前有1538名各軍種學生在訓，但一般被認為合作學校中缺乏國立大學「名校」光環，於是國防部近年創設了「國防學士班」，由清華大學發起，同樣以ROTC模式，強調是為配合「國機國造」、「國艦國造」所需高素質人力，針對國立名校招收預備軍官生，補助學費、增修軍事課程，畢業服役五年，現已有政治大學、清華大學及成功大學簽約，清華大學還稱這項計畫為「將星計畫」，要培養軍事明日之星，希望以名校提升ROTC的人力素質。
國防學士班必成將星？ 首屆已退訓4人
但清華大學這項「將星計畫」，去年首屆10名新生，已有4人因承受不了課業訓練兩頭燒壓力而打退堂鼓；7月6日兩屆學生共16人一起參加陸軍官校入伍訓，學生能否挺過酷暑下的入伍訓，將再面臨考驗。
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