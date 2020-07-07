美中南海軍演秀肌肉 學者：雙方沒開戰本錢 但別說絕不可能

聯合報 / 記者黃國樑
美國3艘航母上月下旬連續在菲律賓海兩次雙航母演習，圖中其中一艘尼米茲號航母。 路透資料照
美國3艘航母上月下旬連續在菲律賓海兩次雙航母演習，圖中其中一艘尼米茲號航母。 路透資料照

7月初，顯然已陷入對抗陷阱的美、中兩國同時在南海進行軍演，中共於7月1日到5日在西沙群島演習，而美國雷根號與尼米茲號兩艘航母同時在南海某處進行演習，形成罕見美中同時在南海軍演的局面。淡江大學國際及戰略研究副教授黃介正表示，美國雙航母在此軍演主要是做為一種戰略溝通，傳達美軍在南海軍力十分精實的政治訊息。然而，黃介正指出，美中現階段都沒有開戰的本錢。

美國三艘航母，上月下旬連續在菲律賓海兩次雙航母演習，6月21日起連三天由羅斯福號與尼米茲號演習，6月28日起由雷根號與尼米茲號共同演習。28日同日，中共的三沙海事局發布航行警告，宣布從7月1日起在西沙群島的周邊海域舉行五天軍事演習，美國國防部抨擊中共在具主權爭議的西沙群島軍演，將進一步破壞區域穩定，並宣布雷根號與尼米茲號7月4日起將在南海演習。

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