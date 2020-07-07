【大學鍊金術2】拚高含金量科系 台大藥學系畢業又重考醫學系
受到少子化的影響，如今幾乎人人可上大學，但大學學歷也相對貶值，愈來愈多人選擇重考，選擇排名較前或含金量較高的校系。得勝者文教考試策略中心主任藍天予分析，現在求職大不易，愈來愈多人願意花時間、金錢補習，盼考上含金量更高的科系。得勝者的重考班，約有一成是考上藥學等系卻重考醫學系的學生，更有台大藥學系畢業生重考上台大醫學系。
指考報名數逐年減 重考生創14年來新高
少子化衝擊加上多元入學，大學指考報名人數逐年減少，今年只剩4萬3753人，比去年銳減5000人，但重考生則從五年前的8353人，在去年突破萬人，今年也有9076人，占比從16.42%增加至20.74%。109學年度學測重考生占13.38%、約1.8萬人，更是創下14年來新高。
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