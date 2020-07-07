海陸突擊艇意外 專家：國軍「寧事後撫卹、不事前投資」文化該改了
今年國軍漢光36號演習的科目之一，是海軍陸戰隊將在屏東加祿堂海灘舉行聯合登陸操演。7月3日上午，負責執行操演的陸戰隊99旅，在左營桃子園進行7月16日正式操演之前的最後一次全兵力預演，當時沒人想到，繼今年1月2日黑鷹直升機撞山導致參謀總長沈一鳴等8名官兵殉職後，國軍在半年內，會再度發生嚴重意外。
當天上午8時48分，99旅步2營6連執行「向岸突擊操演」科目，8艘突擊膠舟搭載56名官兵，高速衝向登陸海灘。但在距離海岸線約160公尺處，後方突然一個大浪襲來，第二艇與第六艇當場被打翻，艇上14人落水，多數官兵都自行游泳上岸，但二號艇上3人不幸溺水。
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