高雄議長何時補選 牽動藍綠市長大戰的算盤

聯合報 / 記者蔡容喬
高雄市議會補選議長的日期未定。圖／聯合報系資料照片
高雄市議會補選議長的日期未定。圖／聯合報系資料照片

高雄市議會議長補選日期未定，但藍綠兩黨推舉人選過程高潮迭起。前議長許崑源過世後，藍營副議長陸淑美代理議長，原本外傳將「扶正」，結果藍營黨團假投票時，資深議員「阿姑」曾麗燕勝出，引爆國民黨茶壺風暴，驚動立法院前院長王金平出面協調。

挺議長換取支持預算？ 政壇傳言四起 

而原本民進黨議員鄭光峰、黃明太都放話參選，經過民進黨秘書長林錫耀緊急南下協調後，兩人同步退出。高雄政壇傳言，已有地方有力人士與綠營黨團「喬」好了，議長支持國民黨「阿姑」曾麗燕，等陳其邁當選市長後，換取議會能支持市府預算與建設；民進黨團強調，一定會推議長人選。

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