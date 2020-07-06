高雄議長何時補選 牽動藍綠市長大戰的算盤

人稱「7000億局長」的鄭文隆，雪隧挖了15年，他在國道新建工程局（國工局）當了9年局長，挺過雪隧最艱困時期，土木專業的他卻轉換跑道接任台船董事長，還把台船搞得大虧120億元。外界質疑他是總統府前秘書長陳菊力挺的花媽人馬，根本是酬庸，鄭文隆說，回想10年前第一次接台船董座，的確是酬庸，但這次他回鍋，是想救台船。

2020-07-06 11:39