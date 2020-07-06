找零、兌現都麻煩 攤商嫌「三倍財」太難賺

振興三倍券將上路，想賺「三倍財」的攤商陷入左右兩難。臨時攤商小額消費，嫌找零麻煩，若沒有電子支付或統編，收到振興券得拜託自治會、管委會「轉現金」，雲林縣府調查縣內30處攤販集中區，只有1處自治會同意代辦，其餘都嫌麻煩拒絕。知名的高雄武廟傳統市場抱怨，振興券數量龐大，誰來擔保管責任？還要湊現金供兌換，實在難以負荷。

1筆生意頂多幾十元 還得找人幫換錢

行政院在網路公告，無統一編號及商業登記，全台市場到處跑的攤商可委託有統編的商圈組織、夜市管委會、自治會等單位協助將三倍券兌換成現金，也可拿三倍券採買原物料或再消費使用。