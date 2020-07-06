【大學鍊金術1】台大推學士榮譽學程 寫論文提升學位含金量
受大學普及化的影響，在台灣取得學士學位比比皆是，各大學紛紛想辦法增加學位「含金量」，提升學生競爭力。「優等學士學位」（Honors Degree）制度在英制與美國大學行之有年，反觀台灣現行的學士學位，僅呈現學生的專業領域，未能充分反映出學生的研究能力。台灣大學新設置「學士榮譽學程」（Honors Program）， 學生需修讀進階課程，並在指導教師的引導下，完成學士論文，並可在學位證書及成績單上加註「學士榮譽學程」。
增加學士含金量 走學術、進產業都更吃香
各大專校院上月陸續舉行完畢業典禮，但許多大學生都體會文憑愈來愈不值錢。也有不少學生畢業後想投入學界，但現在大學教職難尋，如何累積學位的「含金量」，不論是往學術還是產業界發展，都會增加籌碼。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言