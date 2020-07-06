【台船風暴3】7千億局長變虧錢董座 鄭文隆：第一次接台船是酬庸
人稱「7000億局長」的鄭文隆，雪隧挖了15年，他在國道新建工程局（國工局）當了9年局長，挺過雪隧最艱困時期，土木專業的他卻轉換跑道接任台船董事長，還把台船搞得大虧120億元。外界質疑他是總統府前秘書長陳菊力挺的花媽人馬，根本是酬庸，鄭文隆說，回想10年前第一次接台船董座，的確是酬庸，但這次他回鍋，是想救台船。
鄭文隆：這次回鍋是想救台船
鄭文隆7月3日從高雄北上，首次將記者會移師到基隆舉行，他帶著重要幹部一起來，也把台船未來願景一次說明白，經營團隊重振旗鼓，一掃被工會嗆下台的狼狽。
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言