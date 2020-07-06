【台船風暴3】7千億局長變虧錢董座 鄭文隆：第一次接台船是酬庸

聯合報 / 記者吳淑君
台船副總經理周志明說，基隆廠現在最重要的任務是一定要如期交船，甚至提早交船，就能提早拿到錢，對公司的資金運轉都是好事。 圖／聯合報系資料照片
台船副總經理周志明說，基隆廠現在最重要的任務是一定要如期交船，甚至提早交船，就能提早拿到錢，對公司的資金運轉都是好事。 圖／聯合報系資料照片

人稱「7000億局長」的鄭文隆，雪隧挖了15年，他在國道新建工程局（國工局）當了9年局長，挺過雪隧最艱困時期，土木專業的他卻轉換跑道接任台船董事長，還把台船搞得大虧120億元。外界質疑他是總統府前秘書長陳菊力挺的花媽人馬，根本是酬庸，鄭文隆說，回想10年前第一次接台船董座，的確是酬庸，但這次他回鍋，是想救台船。

鄭文隆：這次回鍋是想救台船

鄭文隆7月3日從高雄北上，首次將記者會移師到基隆舉行，他帶著重要幹部一起來，也把台船未來願景一次說明白，經營團隊重振旗鼓，一掃被工會嗆下台的狼狽。

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