海軍陸戰隊員殉職撫卹金 因薪水「餡少皮厚」恐不會太高

聯合報 / 記者程嘉文
海軍司令部表示，「聯合登陸作戰」操演意外落海官兵蔡博宇上兵，經醫院積極搶救後，仍告不治。圖為示意，和報導無關。圖／聯合報系資料照片
海軍司令部表示，「聯合登陸作戰」操演意外落海官兵蔡博宇上兵，經醫院積極搶救後，仍告不治。圖為示意，和報導無關。圖／聯合報系資料照片

海軍陸戰隊99旅步二營第六連，上周五7月3日在高雄左營桃子園外海演練兩棲登陸時，發生突擊膠舟被大浪打翻，官兵落海意外。三名溺水官兵雖緊急送醫急救，目前已有蔡博宇上兵今天早晨不幸去世。

上午又傳出海軍教準部楊姓少校教官，在營區輕生身亡。楊少校出身陸戰隊兩棲偵搜大隊（蛙人），目前在教準部業務是負責負責考核陸戰隊員海上操舟科目。陸戰隊士官兵進行海上搶灘操舟，必須經過嚴格訓練及考核，取得合格簽證後，才能正式進行演訓。就在翻船事件導致三名官兵死傷時，負責相關訓練的教官身亡，給外界帶來更多的遺憾與疑惑。

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