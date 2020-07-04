藍營臨時會打游擊戰 招數全被綠委「老司機」識破

聯合報 / 記者陳洛薇
立法院為期3周的臨時會，國民黨立委開議前突襲占據立法院議場、主席台，民進黨立委強力搶回主席台，顯得經驗老到。圖／聯合報系資料照片
立法院為期3周的臨時會，國民黨立委開議前突襲占據立法院議場、主席台，民進黨立委強力搶回主席台，顯得經驗老到。圖／聯合報系資料照片

民進黨趕在立法院臨時會闖關爭議案，以絕對多數的執政優勢，接連通過7月10日針對考試院人事案投票、17日監委人事同意權投票，並不顧自己人和藍營反對，強勢通過農田水利法。國民黨主席江啟臣嗆聲，「臨時會我們跟你沒完沒了！」藍委們被要求隨時做好游擊戰的準備，為防堵消息外洩被敵營掌握，藍營保密到家，卻屢被綠營「老司機」逐一攻破，藍綠諜對諜，過招頻頻。

藍營保密到家 卻屢被綠營逐一攻破

為期3周的臨時會，國民黨先發制人，破壞議場門鎖闖入，搶先占據主席台，揚言「要撐三天三夜」，未料只守了一夜和不到半天，就被民進黨全數清空，民進黨立委們還搬椅子坐在議場合照，嘲諷「國民黨沒守完的三天三夜，我們來把時數補上。」

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