三倍券花在日常淪「討好券」 刺激消費效果恐打折
行政院推出電子及實體「振興三倍券」，經濟部長沈榮津日前提出算式，強調三倍券可創造1112億元的振興效果，但實際上，許多民眾已打算用來繳交學費、補習費、加油、購買日常用品等必要性支出，而非新增消費是否能發揮刺激消費效果，就連學者也都存疑。
多數人不打算「梭哈」在高額消費
沈榮津日前提出三倍券公式表示，民眾的一千元，加上政府的二千元，平台業者加碼打八折，加上店家又再打八折促銷優惠，加成效果變成4687多元，若以總數2359萬人國人加上15萬有居留權配偶，經濟效益高達1112億元。但根據許多民眾的必要性支出計畫，實際效益恐怕還得再打個折扣。
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