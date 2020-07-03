國際疫情嚴峻台灣國門卻放寬 專家籲：入境全面PCR+驗抗體
國際新冠肺炎疫情持續嚴峻，美國昨確診5.5萬例，再創新高。在此同時，中央流行疫情指揮中心卻宣布，放寬商務人士來台。面對外籍人士入境台灣逐步鬆綁，專家表示，要將疫情百分之百阻絕再外，建議對入境者全面檢驗PCR，再加驗抗體，才能提高準確度，將疫情阻絕在境外。
持續新增境外移入 卻還放寬國門？
中央流行指揮中心今天宣布，7月4日起，有居留證的外籍人士，及領有就業金卡、商務居留等港澳人士，入境台灣不必提新冠肺炎核酸（PCR） 檢驗陰性證明。對照國內感染者絕大多數是境外移入，且今天新增個案是在南非當地採驗陰性，返台後在集中檢疫所隔離檢測才確診，國人擔心外籍人士入境放寬可能成為防疫破口 。
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