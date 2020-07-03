曾提訓練白海豚轉彎 周蓮香獲考委提名引環團反彈

聯合報 / 記者侯俐安
有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香（前）被提名考試委員，但因她曾在國光石化環評會議上，提出「以食物引誘白海豚轉彎」對策，遭環團批評不適任。 圖／聯合報系資料照片
有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香（前）被提名考試委員，但因她曾在國光石化環評會議上，提出「以食物引誘白海豚轉彎」對策，遭環團批評不適任。 圖／聯合報系資料照片

「我們可以試試看，訓練動物（白海豚）穿越一個不是很寬的地方」、「萬一不行，關鍵位置可以放食物誘導器，海豚就會過去」、「未來也會有特別的船，倒魚給海豚吃，讓這艘船成為『海豚之友』訓練海豚游過（通道）」。2010年6月，有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香在國光石化開發案環評會議上的發言，震驚在場保育人士；從那時開始，環團與她正式分道揚鑣。

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考試院 鯨豚 詹順貴

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