曾提訓練白海豚轉彎 周蓮香獲考委提名引環團反彈
「我們可以試試看，訓練動物（白海豚）穿越一個不是很寬的地方」、「萬一不行，關鍵位置可以放食物誘導器，海豚就會過去」、「未來也會有特別的船，倒魚給海豚吃，讓這艘船成為『海豚之友』訓練海豚游過（通道）」。2010年6月，有「鯨豚媽媽」之稱的台大教授周蓮香在國光石化開發案環評會議上的發言，震驚在場保育人士；從那時開始，環團與她正式分道揚鑣。
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總統府日前公告考試委員提名名單，國內鯨豚權威周蓮香是被提名人之一，在生態保育圈引起反彈。台灣白海豚保育國際顧問團今天上午也舉行記者會，質疑「考試院要考白海豚怎麼轉彎？」，反對周蓮香進入考試院。
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