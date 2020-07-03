在野黨促修港澳條例「撐香港」 民進黨：別急著開藥方

陳水扁總統任內轟動一時的國務機要費重要關係人李慧芬，最近傳出負債累累的消息。一位與李慧芬熟識的友人形容，李慧芬打離婚官司之後，整個人生活一團糟，從國外到台北都要搭商務艙，機票票款都欠了上百萬沒付，要住五星級飯店，勸她住朋友家裡，她也不肯。還有一次從東區飯店，搭了計程車去淡水，停在關渡大橋上面，司機警覺將人載去警局，才化解了一場可能發生的悲劇。

2020-07-01 16:31