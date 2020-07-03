在野黨促修港澳條例「撐香港」 民進黨：別急著開藥方

聯合報 / 記者周佑政陳洛薇
香港國安法上路，陸委會「台港服務交流辦公室」同日揭牌，國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨認為，應進一步修正港澳條例，將港人來台庇護問題法制化。 圖／聯合報系資料照片
香港國安法上路，陸委會「台港服務交流辦公室」同日揭牌，國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨認為，應進一步修正港澳條例，將港人來台庇護問題法制化。 圖／聯合報系資料照片

香港國安法上路，我陸委會設置的「台港服務交流辦公室」1日揭牌啟用，國民黨、民眾黨及時代力量等在野黨認為，應進一步修正港澳條例，將港人來台庇護問題法制化。不過民進黨方面態度保留，認為現有港澳條例架構已足夠，應讓台港服務交流辦公室運作，更深入了解港人需求後，再視有無修法需要，「要開藥方前，要先搞清楚什麼藥有用」。

藍白同批 政府撐香港玩假的

民眾黨立法院黨團、時代力量黨團及國民黨立委陳以信，都已提案修正港澳條例第18條，盼讓港澳居民申請我國政治庇護法制化。對民進黨團未在此次立法院臨時會處理港澳條例修正，民眾黨立委蔡壁如質疑，民進黨「選前用嘴巴挺香港騙選票，騙完了沒有任何作為」；藍營則批評民進黨一直阻擋港澳條例修法，「撐香港」是玩假的。

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香港 民進黨 立法院 港版國安法

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